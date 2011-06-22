Опасность БПЛА объявлена в Ленобласти утром 2 декабря

Также местных жителей предупредили о возможном понижении скорости мобильного интернета.

С 06:07 2 декабря в воздушном пространстве Ленобласти объявлена опасность БПЛА. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Накануне в Киришском районе силы ПВО сбили четыре беспилотника. Пострадавших и разрушений не было. Сообщалось о том, что в Киришах могут находиться обломки БПЛА.

Фото: unsplash (George Kroeker)