Опасность БПЛА объявлена в Ленобласти утром 2 декабря
Сегодня, 8:12
Также местных жителей предупредили о возможном понижении скорости мобильного интернета.

С 06:07 2 декабря в воздушном пространстве Ленобласти объявлена опасность БПЛА. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. 

Также местных жителей предупредили о возможном понижении скорости мобильного интернета. 

Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета.

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Накануне в Киришском районе силы ПВО сбили четыре беспилотника. Пострадавших и разрушений не было. Сообщалось о том, что в Киришах могут находиться обломки БПЛА. 

