Четыре БПЛА уничтожены в Ленобласти

В воздушном пространстве Ленобласти рано утром 1 декабря была объявлена опасность БПЛА. По информации губернатора региона Александра Дрозденко, беспилотники уничтожили в Киришском районе.

По предварительным данным, уничтожены четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Также сообщалось о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Ранее на Piter.TV: в Белгородской области при атаке БПЛА на частный дом пострадали двое жителей. Повреждены крыша, остекление и фасад.

Фото: unsplash (Félix Besombes)