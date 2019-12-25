  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Четыре БПЛА уничтожены в Ленобласти
Сегодня, 8:11
180
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Четыре БПЛА уничтожены в Ленобласти

0 0

Также сообщалось о возможном понижении скорости мобильного интернета.

В воздушном пространстве Ленобласти рано утром 1 декабря была объявлена опасность БПЛА. По информации губернатора региона Александра Дрозденко, беспилотники уничтожили в Киришском районе. 

По предварительным данным, уничтожены четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. 

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Также сообщалось о возможном понижении скорости мобильного интернета. 

Ранее на Piter.TV: в Белгородской области при атаке БПЛА на частный дом пострадали двое жителей. Повреждены крыша, остекление и фасад. 

Фото: unsplash (Félix Besombes)

Теги: бпла, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии