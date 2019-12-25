Четыре БПЛА уничтожены в Ленобласти

В воздушном пространстве Ленобласти рано утром 1 декабря была объявлена опасность БПЛА. По информации губернатора региона Александра Дрозденко, беспилотники уничтожили в Киришском районе.
По предварительным данным, уничтожены четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.
Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти
Также сообщалось о возможном понижении скорости мобильного интернета.
Ранее на Piter.TV: в Белгородской области при атаке БПЛА на частный дом пострадали двое жителей. Повреждены крыша, остекление и фасад.
Фото: unsplash (Félix Besombes)
