В Киришах могут находиться обломки БПЛА и ракет ПВО
Сегодня, 11:30
Напомним, сегодня над Киришским районом сбили четыре беспилотника.

В Киришах в связи с утренней атакой БПЛА 1 декабря могут находиться обломки сбитых беспилотников и ракет ПВО. Об этом рассказали в администрации Киришского района Ленобласти. 

В случае обнаружения подозрительных предметов категорически запрещается трогать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом. 

Пресс-служба Киришского района 

При обнаружении таких предметов сообщите об этом в полицию по телефонам: 02 или 112. 

Напомним, сегодня над Киришским районом сбили четыре БПЛА. В результате никто не пострадал. 

Ранее на Piter.TV: в Каспийске после атаки БПЛА ранена 12-летняя девочка. 

Фото: unsplash (George Kroeker) 

Теги: бпла, кириши
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

