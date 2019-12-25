В Киришах могут находиться обломки БПЛА и ракет ПВО

В Киришах в связи с утренней атакой БПЛА 1 декабря могут находиться обломки сбитых беспилотников и ракет ПВО. Об этом рассказали в администрации Киришского района Ленобласти.
В случае обнаружения подозрительных предметов категорически запрещается трогать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом.
Пресс-служба Киришского района
При обнаружении таких предметов сообщите об этом в полицию по телефонам: 02 или 112.
Напомним, сегодня над Киришским районом сбили четыре БПЛА. В результате никто не пострадал.
Ранее на Piter.TV: в Каспийске после атаки БПЛА ранена 12-летняя девочка.
Фото: unsplash (George Kroeker)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все