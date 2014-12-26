  1. Главная
BAZA: В Касписке после атаки беспилотниками ранена 12-лентяя девочка
Сегодня, 10:24
Ребёнок получил лёгкое непроникающее ранение грудной клетки.

Чрезвычайная ситуация произошла на территории города Каспийска, расположенном в Дагестане. Соответствующее заявление сделал журналистам мэр Борис Гонцов. В Telegram-канале BAZA журналисты написали о том, чторечь идет о взрыве. Известно, что с утра 1 декабря российский регион подвергается атаке беспилотных летательных аппаратов от Вооруженных сил Украины. На месте инцидента работают экстренные и правоохранительные службы.  В СМИ добавили, что пострадавшей считается 12-летняя девочка. Ребенок якобы получил лёгкое непроникающее ранение грудной клетки. Однако в настоящее время жизни девочки ничего не угрожает. Несовершеннолетняя пациентка доставлена в республиканскую детскую больницу. Ранее мэр города говорил о том, что в результате произошедшего пострадавших нет.

Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в собственном Telegram-канале, в понедельник вражеские БПЛА были сбиты над территорией Каспийска. По словам главы региона, сейчас  делается все необходимое для обеспечения безопасности местного населения и объектов. Чиновник добавил, что власти ввели  запрет на публикацию информации о терактах, ударах дронов ВСУ, а также дислокации сил Министерства по обороне и важной инфраструктуры. 

Четыре БПЛА уничтожены в Ленобласти.

Фото: pxhere.com

