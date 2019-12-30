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В пригороде Парижа умер Пьер Карден

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Модельер скончался в 98 лет.

Утром 29 декабря умер французский модельер Пьер Карден. Ему было 98 лет. Об этом сообщило информационное агентство AFP. По данным журналистов, кутюрье скончался в Американском госпитале, расположенном в пригороде Парижа. 

Впервые модельер посетил России более полувека назад. В 1991 году в Москве прошло первое дефиле его модного дома на Красно площади. Среди близких друзей фрвнцуза были балерина Майя Плисецкая, композитор Родион Щедрин и другие деятели культуры. В 2014 году Кардену присвоили звание кваалера Ордена Дружбы.

Напомним, что в городе Сент-Уане под Парижем у кутюрье находится собственный музей. В нем собраны самые оригинальные работы мастера. дизайнеры считают Дом мод Кардена творческой лабораторией.

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Видео: YouTube / CNEWS

Теги: модельер, пьер карден
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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