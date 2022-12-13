В Подмосковье началось прощание с Вячеславом Зайцевым

Модельер будет похоронен на Жегаловском кладбище.

На территории Московской области завершилось прощание с российским модельером Вячеславом Зайцевым. Траурные мероприятия проходили в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном городе Щелково. Напомним, что деятель культуры и искусства скончался на 86-ом году жизни. Трагедия произошла 30 апреля 2023 года. Предположительно, мужчина умер в связи с осложнениями после продолжительной болезни. На прощании журналисты увидели многих друзей модельера. В частности, в последний путь Вячеслава Зайева проводили певица Надежда Бабкина, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин. По завершению церемонии Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище.

Он не был таким, как мы все. Он был единственный, неповторимый, любящий страну, любящий людей, любящий историю нашу, обычаи, традиции. Поэтому для меня Слава – это величина мировая. Надежда Бабкина, артистка

Напомним, что Вячеслав Зайцев родился в городе Иваново, где также окончил техникум по специальности "художник текстильного рисунка". Далее молодой человек уехал в столицу для развития своих творческих способностей в институте по аналогичному профилю. Позже он стал народным живописцем, модельером, народным художником страны, академиком Российской академии художеств.

Модельер Валентин Юдашкин скончался в 59 лет.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости