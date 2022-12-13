Модельер Валентин Юдашкин скончался в 59 лет

В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

Не стало модельера Валентина Юдашкина. Об этом "Первому каналу" сообщила его супруга.

Наряды признанного мастера мировой моды носили звезды шу-бизнеса, театра и кино, а его показы всегда приковывали огромное внимание. Валентину Юдашкину было 59 лет. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. В 2021 году модельер рассказал, что с 2016 года борется с раком.

На 85-м году жизни 30 апреля также скончался модельер Вячеслав Зайцев. Он умер в щёлковской больнице в Московском области.

Фото: Telegram/ Valentin Yudashkin official