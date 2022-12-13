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Модельер Валентин Юдашкин скончался в 59 лет
Сегодня, 13:08
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Модельер Валентин Юдашкин скончался в 59 лет

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В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

Не стало модельера Валентина Юдашкина. Об этом "Первому каналу" сообщила его супруга. 

Наряды признанного мастера мировой моды носили звезды шу-бизнеса, театра и кино, а его показы всегда приковывали огромное внимание. Валентину Юдашкину было 59 лет. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. В 2021 году модельер рассказал, что с 2016 года борется с раком.

На 85-м году жизни 30 апреля также скончался модельер Вячеслав Зайцев. Он умер в щёлковской больнице в Московском области.

Фото: Telegram/ Valentin Yudashkin official

Теги: валентин юдашкин, мода, модельер
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости шоу-бизнеса России,

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