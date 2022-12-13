Ушел из жизни модельер Вячеслав Зайцев

В реанимацию пациента доставили практически без сознания.

На 85-м году жизни скончался модельер Вячеслав Зайцев. Он умер в щёлковской больнице в Московском области. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

В реанимацию пациента доставили практически без сознания, он почти не реагировал на внешние раздражители. Добавим, что в 2016 году ему диагностировали болезнь Паркинсона. Точная причина смерти устанавливается.

Вячеслав Зайцев — известный советский и российский художник-модельер, народный художник РФ , академик Российской академии художеств. Большую популярность он обрел в 2007-2009 годах, став ведущим программы "Модный приговор" на Первом канале.

Фото: ВКонтакте / Московский Дом Моды Slava Zaitsev