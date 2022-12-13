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Ушел из жизни модельер Вячеслав Зайцев
Сегодня, 20:30
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Ушел из жизни модельер Вячеслав Зайцев

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В реанимацию пациента доставили практически без сознания.

На 85-м году жизни скончался модельер Вячеслав Зайцев. Он умер в щёлковской больнице в Московском области. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

В реанимацию пациента доставили практически без сознания, он почти не реагировал на внешние раздражители. Добавим, что в 2016 году ему диагностировали болезнь Паркинсона. Точная причина смерти устанавливается.

Вячеслав Зайцев — известный советский и российский художник-модельер, народный художник РФ , академик Российской академии художеств. Большую популярность он обрел в 2007-2009 годах, став ведущим программы  "Модный приговор" на Первом канале.

Фото: ВКонтакте / Московский Дом Моды Slava Zaitsev

Теги: вячеслав зайцев, модельер, умер зайцев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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