Умер советский разведчик Джордж Блейк

Разведчик умер на 99-м году жизни.

Скончался легендарный советский разведчик, экс-офицер британской разведки MI6 Джордж Блейк. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергея Иванова.

В официальном сообщении СВР говорится, что Блейк искренне любил страну, восхищался подвигом народа в Великой Отечественной войне. Он был уважаемым человеком. Про Блейка написаны книги и сняты фильмы.

Нынешний год продолжает свой печальный отсчет. Сегодня не стало легендарного разведчика, полковника СВР России в отставке Джорджа Блейка. Он искренне любил нашу страну, восхищался подвигом народа в Великой Отечественной войне. О нем написаны книги, сняты фильмы. В разведке его очень уважали и ценили. Сам же он в шутку говорил: "Я – иномарка, которая приспособилась к российским дорогам…". Теперь эта иномарка завершила свой почти вековой пробег. - говорится в сообщении СВР

Джордж Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме. Затем он перебрался в Англию и оказался в голландской секции британской разведки MI6. Потом он стал резидентом в Сеуле. После подписания перемирия в Корее в 1953 году он возвратился в Лондон и продолжал там работать в штаб-квартире MI6.

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