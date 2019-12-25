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Патруль израильских военных подорвался на границе с Ливаном
Сегодня, 12:18
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lesjasap

Патруль израильских военных подорвался на границе с Ливаном

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Известно о нескольких раненых.

Патруль израильских военных подорвался на границе с Ливаном. Об этом рассказал местный государственный телеканал "Аль-Маядин". По данным ливанских журналистов, бомба располагалась на маршруте следования силовиков в районе поселения Удейси. Согласно предварительной информации, несколько человек получили ранения.

Израильский патруль сегодня утром подорвался на оккупированной части пограничного поселения Удейси

телеканал "Аль-Маядин"

Парламент Израиля был автоматически распущен.

Фото: Pixabay.com

Теги: взрыв, военный патруль, израиль, ливан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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