Патруль израильских военных подорвался на границе с Ливаном. Об этом рассказал местный государственный телеканал "Аль-Маядин". По данным ливанских журналистов, бомба располагалась на маршруте следования силовиков в районе поселения Удейси. Согласно предварительной информации, несколько человек получили ранения.
Израильский патруль сегодня утром подорвался на оккупированной части пограничного поселения Удейси
телеканал "Аль-Маядин"
Парламент Израиля был автоматически распущен.
Фото: Pixabay.com
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