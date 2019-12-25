Известно о нескольких раненых.

Патруль израильских военных подорвался на границе с Ливаном. Об этом рассказал местный государственный телеканал "Аль-Маядин". По данным ливанских журналистов, бомба располагалась на маршруте следования силовиков в районе поселения Удейси. Согласно предварительной информации, несколько человек получили ранения.

Израильский патруль сегодня утром подорвался на оккупированной части пограничного поселения Удейси телеканал "Аль-Маядин"

Парламент Израиля был автоматически распущен.

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