Парламент Израиля был автоматически распущен

Страну ждут досрочные выборы в Кнессет в марте следующего года.

Парламент Израиля (Кнессет) был автоматически распущен. Речь идет о депутатах 23-созыва, которые в час ночи 23 декабря были распущены из-за истечения сроков утверждения государственного бюджета. По данным местной радиостанции Kan, досрочные выборы в Кнессет пройдут 23 марта 2021 года.

Трансляцию последнего заседания парламента осуществлял местный телеканал. Мероприятие завершилось за несколько минут до прекращения полномочия палаты. Согласно израильским законам, до назначения нового Кнессета премьер-министр Биньямин Нетаньяху останется в должности. Он будет руководить правительством до момента приведения к присяге нового кабинета министров, который будет сформирован по итогам выборов.

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Журналисты Kan рассказали, что для страны выборы в 2021 году станут четвертыми за последние два года. Кабмин был приведен к присяге 17 мая 2020 года. Более 500 дней в стране фиксировался политический кризис, который завершился созданием коалиции между партиями "Ликуд" Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" от экс-главы Генштаба Бени Ганца в марте 2020 года.

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Видео: Youtube/KipaVod