Казем Джалали рассказал, что преступление совершенно при участии иностранных спецслужб.

Посол Ирана в России обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом Казем Джалали рассказал журналистам с телеканала "Россия-24". Ранее СМИ заявили о том, что ученый скончался в результате атаки на него и его охранников, которая произошла 27 ноября под Тегераном. В Минобороны Ирана подтвердили, что специалист руководил государственной ядерной программой и являлся замглавы оборонного ведомства.

Не новость, что наши враги используют терроризм против Ирана. Причем помимо представителей власти жертвами стали сотни гражданских лиц. Мы хорошо знаем, кто за всем этим стоит, в том числе правительство каких государств Казем Джалали, посол Ирана в России

Дипломат подчеркнул, что этот теракт против Ирана был осуществлен при помощи иностранных спецслужб.

Раскрыты возможные причины убийства иранского физика-ядерщика.

Фото: Twitter/warragex