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Посол Ирана в России обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика
Сегодня, 12:34
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lesjasap

Посол Ирана в России обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика

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Казем Джалали рассказал, что преступление совершенно при участии иностранных спецслужб.

Посол Ирана в России обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом Казем Джалали рассказал журналистам с телеканала "Россия-24". Ранее СМИ заявили о том, что ученый скончался в результате атаки на него и его охранников, которая произошла 27 ноября под Тегераном. В Минобороны Ирана подтвердили, что специалист руководил государственной ядерной программой и являлся замглавы оборонного ведомства.

Не новость, что наши враги используют терроризм против Ирана. Причем помимо представителей власти жертвами стали сотни гражданских лиц. Мы хорошо знаем, кто за всем этим стоит, в том числе правительство каких государств

Казем Джалали, посол Ирана в России

Дипломат подчеркнул, что этот теракт против Ирана был осуществлен при помощи иностранных спецслужб.

Раскрыты возможные причины убийства иранского физика-ядерщика.

Фото: Twitter/warragex

Теги: израиль, иран, казем джалали, посол, убийство, физик, ядерщик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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