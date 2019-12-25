The Washington Post привел мнения экспертов, которые прокомментировали убийство Мохсена Фахризаде.

Раскрыты возможные причины убийства иранского физика-ядерщика. Об этом рассказали журналисты американского издания The Washington Post. По данным СМИ, преступление в отношении Мохсена Фахризаде могло произойти из-за желания спровоцировать Тегеран.

Экс-глава иранского отдела Совета национальной безопасности Йоэль Гузанский уточнил, что нападение могло быть спровоцировано премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Таким образом чиновник мог заставить действующего президента США Дональда Трампа перейти к "финальному противостоянию" с Ираном. Эксперт уточнил, что Иерусалим мог рассчитывать на военный ответ со стороны Ирана. После этого Вашингтон сделал бы ответный шаг и нанес удар по ядерной программе Тегерана.

Однако специалист Йоси Мелман опроверг эту версию. Он заявил, что Биньямин Нетаньяху не хочет войны с Ираном. По мнению аналитика, премьер-министр Израиля рассчитывал на уничтожение главного человека, ответственного за развитие ядерной программы в Иране.

СМИ опровергли данные о гибели командира КСИР при воздушном ударе.

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