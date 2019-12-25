СМИ опровергли данные о гибели командира КСИР при воздушном ударе

Tasnim опроверг данные телеканала Al-Arabiya о смерти Муслима Шахдана.

СМИ опровергли данные о гибели командира Корпуса стражей исламской революции при воздушном ударе. Информационное агентство Tasnim ссылается на собственные источники. По данным СМИ, удара беспилотника по автомобилю на западе Ирака на границе с Сирией не было. Ранее телеканал Al-Arabiya заявил о том, что в рамках данного нападения погиб один из командиров КСИР Муслим Шахдан. Трагедия якобы произошла вечером 29 ноября. Журналисты также заявили о гибели трех человек, сопровождавших Шахдана.

Осведомленный источник опроверг слухи о воздушном ударе по позициям, автомобилям и иранским советникам на границе Сирии и Ирака… СМИ сионистского режима заявляли, что иранский командир погиб в этом воздушном нападении сообщение Tasnim

Журналисты Tasnim напомнили, что заявления о гибели командира КСИР сделаны на фоне убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Они полагают, что это было сделано ради того, чтобы повлиять на общественное сознание.

Al-Alam: иранского ученого убили управляемым через спутник оружием.

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