КСИР Ирана заявил об ударах по складам оружия США в Бахрейне

На Западе сообщили об ответе Тегерана на действия ВС США.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об ударах по объектам на американской базе Джуффейр в Бахрейне. Соответствующими данными поделились западные журналисты из новостного агентства The Reuters.

Иранские стражи революции заявили, что нанесли удары по складам оружия, центру спутниковой связи и жилому зданию сил США на базе Джуффейр в Бахрейне. текст публикации

Напомним, что о новом раунде ракетных ударов по иранской территории ранее заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). Местный телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника из вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе сообщил о том, что военнослужащие бьют по системам наблюдения Тегерана за побережьем, беспилотным и ракетным "возможностям"ю В иранской прессе уведомили аудиторию о том, что взрывы прогремели в портовом городе Бендер-Аббас, в области Джем провинции Бушер, а также на островах Кешм, Абу-Муса и Киш.

Иран после ударов США закрыл Ормузский пролив для танкеров и торговых судов.

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