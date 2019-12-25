Al-Alam: иранского ученого убили управляемым через спутник оружием

Журналисты рассказали, что на месте трагедии не было исполнителей.

Телеканал Al-Alam сообщил о том, что иранского ученого Мохсена Фахризаде убили управляемым через спутник оружием. Мужчина скончался 27 ноября в провинции Тегеран после серьезного ранения. В МИнобороны страны подтвердили, что физик-ядерщик работал над организацией ядерных исследований и инноваций при оборонном ведомстве. Глава местного парламента Мохаммад-Багер Галибаф добавил, что погибший также занимал пост замглавы Минобороны Ирана.

Использованное в убийстве оружие израильского производства контролировали при помощи спутника эксперт телеканала

Информационное агентство Fars заявило о том, что ученого расстреляли с дистанции 150 метров из управлявшегося дистанционно оружия на машине Nissan. По данным СМИ, на месте инцидента кроме самой жертвы и его телохранителей никого на месте покушения не было. Тегеран подтвердил данные о том, что на месте трагедии не было исполнителей. Однако власти страны смогли выявить тех, кто спланировал покушение.

Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика.

Фото: Twitter/warragex