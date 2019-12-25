  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
Сегодня, 9:14
67
lesjasap

Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика

0 0

Президент Ирана прокомментировал гибель Мохсена Фахризаде.

Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика. Президент Ирана выступил с телеобращением, в котором связал гибель Мохсена Фахризаде с преступлением ради замедления развития атомной отрасли в стране. Политик добавил, что этого не произойдет.

Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти... Его мученическая смерть не остановит наши достижения

Хасан Роухани, президент Ирана

Роухани подтвердил журналистам, что Фахризаде являлся руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Вечером 27 ноября вооруженные боевики атаковали службу охраны ученого. В результате физик получил ранения, от которых скончался в больнице. Нападение произошло в городе Абсард провинции Тегеран.

ООН призвала к сдержанности на Ближнем Востоке после убийства в Иране физика-ядерщика.

Фото: Twitter/warragex

Теги: израиль, мохсен фахризаде, убийство, физик, хасан роухани, ядерная программа
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии