Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика

Президент Ирана прокомментировал гибель Мохсена Фахризаде.

Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика. Президент Ирана выступил с телеобращением, в котором связал гибель Мохсена Фахризаде с преступлением ради замедления развития атомной отрасли в стране. Политик добавил, что этого не произойдет.

Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти... Его мученическая смерть не остановит наши достижения Хасан Роухани, президент Ирана

Роухани подтвердил журналистам, что Фахризаде являлся руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Вечером 27 ноября вооруженные боевики атаковали службу охраны ученого. В результате физик получил ранения, от которых скончался в больнице. Нападение произошло в городе Абсард провинции Тегеран.

ООН призвала к сдержанности на Ближнем Востоке после убийства в Иране физика-ядерщика.

Фото: Twitter/warragex