МИД Ирана заявил об израильском следе в убийстве учёного-ядерщика

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил о причастности Израиля к убийству учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде. Политик написал об этом в своем Twitter.
Этот подлый акт, где есть серьезные свидетельства роли Израиля, показывает отчаяние преступников в подстрекательстве к войне.
Мохаммад Джавад Зариф
Министр призвал международное сообщество, и в частности Европейский союз, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма".
Мохсена Фахризаде был убит недалеко от Тегерана. Ученый занимался разработкой и испытанием ядерной боеголовки для баллистической ракеты.
Фото: Twitter / warragex
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