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МИД Ирана заявил об израильском следе в убийстве учёного-ядерщика
Сегодня, 19:28
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Rybka123

МИД Ирана заявил об израильском следе в убийстве учёного-ядерщика

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Глава ведомства назвал покушение актом "государственного терроризма".

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил о причастности Израиля к убийству учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде. Политик написал об этом в своем Twitter. 

Этот подлый акт, где есть серьезные свидетельства роли Израиля, показывает отчаяние преступников в подстрекательстве к войне.
Мохаммад Джавад Зариф

Министр призвал международное сообщество, и в частности Европейский союз, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма".

Мохсена Фахризаде был убит недалеко от Тегерана. Ученый занимался разработкой и испытанием ядерной боеголовки для баллистической ракеты.

Фото: Twitter / warragex

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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