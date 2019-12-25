МИД Ирана заявил об израильском следе в убийстве учёного-ядерщика

Глава ведомства назвал покушение актом "государственного терроризма".

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил о причастности Израиля к убийству учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде. Политик написал об этом в своем Twitter.

Этот подлый акт, где есть серьезные свидетельства роли Израиля, показывает отчаяние преступников в подстрекательстве к войне.

Мохаммад Джавад Зариф

Министр призвал международное сообщество, и в частности Европейский союз, прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма".

Мохсена Фахризаде был убит недалеко от Тегерана. Ученый занимался разработкой и испытанием ядерной боеголовки для баллистической ракеты.

Фото: Twitter / warragex