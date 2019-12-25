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В Иране убит предполагаемый участник военной ядерной программы
Сегодня, 18:27
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Rybka123

В Иране убит предполагаемый участник военной ядерной программы

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По данным военного ведомства, автомобиль ученого расстреляли террористы.

Недалеко от Тегерана расстреляли автомобиль физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который занимался разработкой и испытанием ядерной боеголовки для баллистической ракеты. В Министерстве обороны Ирана сообщили, что ученый скончался на месте.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев рассказали, что перед происшествием был слышен взрыв, а позднее автоматная очередь. По данным Минобороны Ирана огонь открыли террористы. 

В результате нападения пострадал телохранитель Фахризаде и погибли еще три или четыре человека. Об их личностях пока ничего не известно. 

Ранее мы писали о том, что вооруженный мужчина ограбил филиал Банка Грузии в Тбилиси.

Фото: Twitter / warragex

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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