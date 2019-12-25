В Иране убит предполагаемый участник военной ядерной программы

По данным военного ведомства, автомобиль ученого расстреляли террористы.

Недалеко от Тегерана расстреляли автомобиль физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который занимался разработкой и испытанием ядерной боеголовки для баллистической ракеты. В Министерстве обороны Ирана сообщили, что ученый скончался на месте.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев рассказали, что перед происшествием был слышен взрыв, а позднее автоматная очередь. По данным Минобороны Ирана огонь открыли террористы.

В результате нападения пострадал телохранитель Фахризаде и погибли еще три или четыре человека. Об их личностях пока ничего не известно.

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Фото: Twitter / warragex