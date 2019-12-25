ООН призвала к сдержанности на Ближнем Востоке после убийства в Иране физика-ядерщика. Об этом рассказал заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак. Чиновник заявил, что речь идет о гибели Мохсен Фахризаде, являвшегося одним из руководителей ядерной государственной программы.
Мы призываем к сдержанности и необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе
Фархан Хак, заместитель официального представителя генсека ООН
Напомним, что Фахризаде смертельно ранили после столкновения сотрудников его службы безопасности с террористами в Тегеране. На месте инцидента очевидцы слышали звук взрыва.. После этого автомобиль с ученым расстреляли боевики. Физика удалось госпитализировать, но мужчина скончался в больнице.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф сообщил, что у властей есть основания подозревать в убийстве физика Израиль. По мнению дипломата, международное сообщество должно назвать данное преступление "актом террора".
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Фото: Pixabay.com
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