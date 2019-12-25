Эксперты прокомментировали трагедию, произошедшую в Иране.

ООН призвала к сдержанности на Ближнем Востоке после убийства в Иране физика-ядерщика. Об этом рассказал заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак. Чиновник заявил, что речь идет о гибели Мохсен Фахризаде, являвшегося одним из руководителей ядерной государственной программы.

Мы призываем к сдержанности и необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе Фархан Хак, заместитель официального представителя генсека ООН

Напомним, что Фахризаде смертельно ранили после столкновения сотрудников его службы безопасности с террористами в Тегеране. На месте инцидента очевидцы слышали звук взрыва.. После этого автомобиль с ученым расстреляли боевики. Физика удалось госпитализировать, но мужчина скончался в больнице.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф сообщил, что у властей есть основания подозревать в убийстве физика Израиль. По мнению дипломата, международное сообщество должно назвать данное преступление "актом террора".

NYT: Трамп рассматривал возможность удара по ядерному объекту в Иране.

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