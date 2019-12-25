NYT: Трамп рассматривал возможность удара по ядерному объекту в Иране

Глава Белого дома изучал варианты с ракетным обстрелом или кибератакой на завод в Натанзе.

The New York Times заявил о том, что Дональд Трамп рассматривал возможность удара по ядерному объекту в Иране. Советники президента США 12 ноября отговорили его от атаки по подземному заводу в городе Натанзе, производящего уран. Журналисты сослались на информацию, полученную от четырех собственных источников из числа действующих и бывших должностных лиц.

Эксперты уточнили, что на совещании 12 ноября Трамп интересовался вариантами конкретных действий, связанных с иранским заводом. На заседании присутствовали вице-президент Майкл Пенс, госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер, руководитель Комитета начальников штабов ВС Марк Милли. Они отговорили политика применять силу в данном вопросе. Речь могла идти как о ракетном обстреле, так и кибератаке на объект.

Американские чиновники заметили, что атака на завод в Натанзе может стать причиной широкомасштабного конфликта на Ближнем Востоке.

Трамп сообщил о своей победе на выборах президента США.

Фото: White House