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Трамп сообщил о своей победе на выборах президента США
Сегодня, 13:32
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matveyvn

Трамп сообщил о своей победе на выборах президента США

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Твит помечен сообщением от соцсети.

Президент США Дональд Трамп сообщил о своей победе на выборах президента США. Заявление он сделал на своей странице в Twitter.

Я победил на выборах!

Дональд Трамп, президент США

Данный твит помечен сообщением от соцсети, в котором сказано, что в официальных источниках указываются другие результаты.

Напомним, что Трамп написал о том, что не признаёт победу Байдена через час после того, как сделал пост о том, что демократический кандидат победил, так как выборы были сфальсифицированы.

Фото: pixabay.com

Теги: twitter, выборы президента сша, трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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