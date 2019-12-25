Президент США Дональд Трамп сообщил о своей победе на выборах президента США. Заявление он сделал на своей странице в Twitter.
Я победил на выборах!
Дональд Трамп, президент США
Данный твит помечен сообщением от соцсети, в котором сказано, что в официальных источниках указываются другие результаты.
Напомним, что Трамп написал о том, что не признаёт победу Байдена через час после того, как сделал пост о том, что демократический кандидат победил, так как выборы были сфальсифицированы.
Фото: pixabay.com
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