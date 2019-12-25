Твит помечен сообщением от соцсети.

Президент США Дональд Трамп сообщил о своей победе на выборах президента США. Заявление он сделал на своей странице в Twitter.

Я победил на выборах! Дональд Трамп, президент США

Данный твит помечен сообщением от соцсети, в котором сказано, что в официальных источниках указываются другие результаты.

Напомним, что Трамп написал о том, что не признаёт победу Байдена через час после того, как сделал пост о том, что демократический кандидат победил, так как выборы были сфальсифицированы.

Фото: pixabay.com