Трамп не признает победу Байдена на выборах в США

Действующий президент Дональд Трамп не признает победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах в США. Заявление он сделал на своей странице в Twitter.
Трамп написал о том, что не признаёт победу Байдена через час после того, как сделал пост о том, что демократический кандидат победил, так как выборы были сфальсифицированы.
Он выиграл только в глазах фейковых СМИ. Я ничего не признаю!
Дональд Трамп, действующий президент США
Ранее Трамп прокомментировал марш, прошедший накануне в Вашингтоне.
Фото: pixabay.com
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