  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трамп не признает победу Байдена на выборах в США
Сегодня, 7:31
158
matveyvn

Трамп не признает победу Байдена на выборах в США

0 0

"Он выиграл только в глазах фейковых СМИ".

Действующий президент Дональд Трамп не признает победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах в США. Заявление он сделал на своей странице в Twitter.

Трамп написал о том, что не признаёт победу Байдена через час после того, как сделал пост о том, что демократический кандидат победил, так как выборы были сфальсифицированы.

Он выиграл только в глазах фейковых СМИ. Я ничего не признаю!

Дональд Трамп, действующий президент США

Ранее Трамп прокомментировал марш, прошедший накануне в Вашингтоне.

Фото: pixabay.com

Теги: байден, сша, трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии