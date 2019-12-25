Трамп не признает победу Байдена на выборах в США

"Он выиграл только в глазах фейковых СМИ".

Действующий президент Дональд Трамп не признает победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах в США. Заявление он сделал на своей странице в Twitter.

Трамп написал о том, что не признаёт победу Байдена через час после того, как сделал пост о том, что демократический кандидат победил, так как выборы были сфальсифицированы.

Он выиграл только в глазах фейковых СМИ. Я ничего не признаю! Дональд Трамп, действующий президент США

Ранее Трамп прокомментировал марш, прошедший накануне в Вашингтоне.

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