Глава государства раскритиковал участников ультралевого движения «Антифа», которые вступали в противостояние с его сторонниками.

Действующий президент США Дональд Трамп прокомментировал марш, прошедший накануне в Вашингтоне. Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп заявил, что полиция должна "браться за дело" и выполнять активнее свою работу. Накануне сторонники Трампа собрались в поддержку действующего президента. На протяжении всего марша и в местах митингов улицы были перекрыты. На улицы вышли усиленные наряды полиции.

"Антифа" ждали до сегодняшнего вечера, когда 99% разбрелись, чтобы напасть на невинных людей из MAGA. Полиция округа Колумбия, беритесь за дело, делайте свою работу и не сдерживаете себя! - Дональд Трамп, президент США

Политик рассказал, как его сторонники дали отпор участникам движения. Несмотря на это, "Антифа" вернулись ночью, "после того как 99% толпы ушли, чтобы напасть на пожилых людей и семьи". По его словам, полиция приехала, но было уже поздно. Он считает, что мэр не выполняет свою работу.

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Видео: Youtube/whobedannyd