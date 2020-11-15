Действующий президент США Дональд Трамп прокомментировал марш, прошедший накануне в Вашингтоне. Об этом он написал в своем Twitter.
Трамп заявил, что полиция должна "браться за дело" и выполнять активнее свою работу. Накануне сторонники Трампа собрались в поддержку действующего президента. На протяжении всего марша и в местах митингов улицы были перекрыты. На улицы вышли усиленные наряды полиции.
"Антифа" ждали до сегодняшнего вечера, когда 99% разбрелись, чтобы напасть на невинных людей из MAGA. Полиция округа Колумбия, беритесь за дело, делайте свою работу и не сдерживаете себя!
- Дональд Трамп, президент США
Политик рассказал, как его сторонники дали отпор участникам движения. Несмотря на это, "Антифа" вернулись ночью, "после того как 99% толпы ушли, чтобы напасть на пожилых людей и семьи". По его словам, полиция приехала, но было уже поздно. Он считает, что мэр не выполняет свою работу.
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Видео: Youtube/whobedannyd
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