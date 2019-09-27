Сегодня, 15 ноября, он одержал победу на трассе "Истанбул Парк".

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1" по итогам Гран-при Турции.

Гонщик досрочно выиграл зачет пилотов "Формулы-1" сезона 2020. Второе место на трассе получил мексиканец Серхио Перес (+31,633 секунды). Третью строчку завоевал немец Себастьян Феттель ("+31,960 секунды). Таким образом Хэмилтон сравнялся по рекордному количеству титулов с немцем Михаэлем Шумахером.

В 2014-2015 годы, а также с 2017 по 2020 годы на своем "Мерседесе" Хэмилтон получил шесть из семи титулов чемпионата мира. Помимо этого, британец одержал победу еще на одном чемпионате. Тогда он был пилотом "Макларена" (2008 год).

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Видео: Youtube/Ahlen