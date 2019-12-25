Штат дает победителю 15 голосов выборщиков.

Действующий президент США Дональд Трамп победил на выборах в Северной Каролине. Такой прогноз дал телеканал NBC News.

Как уточняет телеканал, самое главное, чтобы штамп об отправке письма датировался не позднее дня выборов, 3 ноября. При этом, СМИ могут спрогнозировать победу того или иного кандидата до окончательного подведения итогов. По прогнозам ведущих СМИ, победа в Северной Каролине никак не исправит исход выборов. В любом случае, соперник Трампа Джо Байден набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков.

Ранее мы сообщили, что Трамп потребовал остановить перерасчет голосов в Джорджии.

Фото: pixabay