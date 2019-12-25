Трамп призвал не дать «радикальным левым демократам украсть победу на выборах».

Действующий президент США Дональд Трамп потребовал остановить перерасчет голосов в Джорджии. Об этом он написал в своем Twitter.

Подсчет голосов в штате Джорджия проводится вручную. Глава государства настаивает на том, чтобы процесс был остановлен, пока избирательные комиссии не начнут сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые избиратели оставляли при регистрации. Трамп полагает, что ручной перерасчет – это пустая трата времени. По его словам, они не показывают совпадающие подписи.

Накануне ряд американских СМИ заявили, что кандидат от Демократической партии Джо Байден в пятницу взял реванш в Джорджии (16 выборщиков). Уточняется, что представители данной политической силы не побеждали в штате уже 28 лет.

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