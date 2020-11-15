Депутат Госдумы Руслан Бальбек сравнил слова украинского лидера с нацистской пропагандой.

В Госдуме оценили призыв Зеленского к Донбассу и сравнили его с нацистской пропагандой. Об этом пишут РИА Новости.

Политик посчитал, что Владимир Зеленский "даже пальцем не пошевелил, чтобы выполнить Минские соглашения", при том, что Украина подписалась под ними. По словам Бальбека, можно смело утверждать, что обращение к жителям неконтролируемой территории Донбасса – как немецкая пропаганда в 1941 году.

Тогда нашим делали предложение типа "русские сдавайтесь, вас ждет горячая еда, теплая постель и наше радушие", а потом пленные оказывались либо в концлагере, либо в крематории. - Руслан Бальбек, депутат Госдумы

Он считает, что слова украинского президента – это очередная ложь. Бальбек напомнил, как в 2014 году один высокопоставленный украинский чиновник заявлял, что надо обещать жителям Донбасса все, что угодно, а "резать и вешать" потом.

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Видео: Telegram/Zelenskiy / Official