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Вышел трейлер документального сериала о команде Формулы-1 "Браун ГП"

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Премьера состоится 15 ноября.

Студия Disney представила трейлер документального сериала о гоночной команде "Браун ГП", выступающей в чемпионате Формулы-1. Проект выйдет под названием "Браун: невозможная история Формулы-1".

В сериале расскажут про команду, которая была основана весной 2009 года и выиграла чемпионат в дебютном сезоне. Одну из главных ролей в проекте исполнит актер Киану Ривз, который пообщается с гонщиками Дженсоном Баттоном и Рубенсом Баррикелло, выступавшими за "Браун ГП". Премьера состоится 15 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер финальных серий второго сезона "Локи".

Видео: YouTube / Disney Plus UK & Ireland

Теги: браун гп, документальный сериал, трейлер, формула-1
Категории: Лента новостей, Культура,

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