Фильм "Формула-1" стал самым кассовым в карьере Брэда Питта

По итогам очередного уик-энда сборы картины составили 545 млн долларов.

Фильм "Формула-1", вышедший в мировой прокат в июне 2025 года, стал самым кассовым в карьере актера Брэда Питта. Об этом сообщает Deadline.

По итогам очередного уик-энда сборы фильма, снятого режиссером Джосефом Косински, превысили отметку в 545 млн долларов. Картина стала самой кассовой в карьере 61-летнего актера. До этого лидером рейтинга был фильм "Война миров Z", собравшая в 2013 году 540 млн долларов.

"Формула-1" рассказывает историю гонщика Сонни Хейса, который после долгого перерыва в гоночную серию. Он становится пилотом команды APXGP, за которую также выступает молодой новичок.

Ранее мы сообщали. что вышел тизер фильма "Человек-паук: Совершенно новый день".

Фото: кадр из фильма "Формула-1"