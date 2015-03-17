Вышел тизер фильма "Человек-паук: Совершенно новый день"

Мировая премьера состоится 31 июля 2026 года.

Компания Sony Pictures представила тизер фильма "Человек-паук: Совершенно новый день", входящего в Киновселенную Marvel/ Режиссером картины выступил Дестин Дэниел Креттон.

В ролике анонсировали начало съемочного процесса, показав костюм главного героя. Это четвертый фильм про Человека-паука в КВМ, в котором покажут жизнь Питера Паркера после событий "Нет пути домой".

В главных ролях сыграли Том Холланд, Зендея, Джон Бернтал, Марк Руффало, Майкл Мэндо и другие. Мировая премьера состоится 31 июля 2026 года.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер драмы "Нюрнберг".

Видео: YouTube / Marvel Entertainment