Вышел тизер драмы "Нюрнберг"

Компания Sony Pictures представила тизер драматического фильма "Нюрнберг". Режиссером картины выступил Джеймс Вандербилт.
Сюжет фильма расскажет о событиях Нюрнбергского процесса, который происходил с 1945-го по 1949 года. В нем покажут судебные заседания над военными преступниками Второй мировой войны.
В главных ролях сыграли Рассел Кроу, Рами Малек, Майкл Шеннон и другие. Мировая премьера состоится 7 ноября.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мультфильма GOAT.
Видео: YouTube / Sony Pictures Classics
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