Вышел тизер драмы "Нюрнберг"

Мировая премьера состоится 7 ноября.

Компания Sony Pictures представила тизер драматического фильма "Нюрнберг". Режиссером картины выступил Джеймс Вандербилт.

Сюжет фильма расскажет о событиях Нюрнбергского процесса, который происходил с 1945-го по 1949 года. В нем покажут судебные заседания над военными преступниками Второй мировой войны.

В главных ролях сыграли Рассел Кроу, Рами Малек, Майкл Шеннон и другие. Мировая премьера состоится 7 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мультфильма GOAT.

Видео: YouTube / Sony Pictures Classics