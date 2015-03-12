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Вышел тизер драмы "Нюрнберг"

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Мировая премьера состоится 7 ноября.

Компания Sony Pictures представила тизер драматического фильма "Нюрнберг". Режиссером картины выступил Джеймс Вандербилт.

Сюжет фильма расскажет о событиях Нюрнбергского процесса, который происходил с 1945-го по 1949 года. В нем покажут судебные заседания над военными преступниками Второй мировой войны.

В главных ролях сыграли Рассел Кроу, Рами Малек, Майкл Шеннон и другие. Мировая премьера состоится 7 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мультфильма GOAT.

Видео: YouTube / Sony Pictures Classics

Теги: sony pictures classics, нюрнберг, тизер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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