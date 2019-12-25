Разведка США считает Израиль виновным в убийстве иранского ученого

The New York Times опубликовал материал о том, что физик-ядерщик был целью "Моссада".

Американская разведка считает Израиль виновным в убийстве ученого Мохсена Фахризаде. Об этом рассказали журналисты The New York Times с ссылкой на собственный источник в ведомстве. В СМИ отметили, что на данный момент неясно, какой объем данных имелся в доступе у Вашингтона по операции в Иране заранее. В прессе напомнили, что США и Израиль являются союзниками, поэтому ведут обмен разведывательными данными по Тегерану.

Израильские официальные лица, которых позже поддержали сотрудники американской разведки, изучавшие архив, заявили, что ученый сохранил элементы программы даже после того, как в Иране якобы от нее отказались публикация The New York Times

В СМИ считают, что Фахризаде долгое время был целью "Моссада". Физик-ядерщик работал над засекреченным проектом "Амад" в Иране, который разрабатывался в 2000-ых годах. Задачей проекта было испытание ядерной боеголовки для баллистической ракеты. В Иерусалиме полагают, что именно погибший являлся руководителем исследований. В ЦРУ и Белом доме отказались комментировать ситуацию.

В РАН прокомментировали убийство физика-ядерщика из Ирана.

Фото: Twitter/warragex.