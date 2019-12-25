В РАН прокомментировали убийство физика-ядерщика из Ирана

Эксперт уточнил, кто заинтересован в срыве ядерной программы в Иране.

В РАН прокомментировали убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде из Ирана. Об этом журналистам агентства "Говорит Москва" сообщил старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Владимир Сажин. По мнению доктора исторических наук, в гибели ученого заинтересованы различные силы. Он добавил, что Тегеран находится в сложной экономической и политической ситуации.

В Иране есть оппозиционные силы, которые борются с режимом, правда, они все работают в подполье...Конечно, можно говорить, что это каким-то образом связано, но это все идет внатяжку. Есть силы за границей Ирана, которые не хотят развития ядерного потенциала Ирана Владимир Сажин, доктор исторических наук

Эксперт напомнил, что сейчас Дональд Трамп в последние недели управления Белым домом делает все возможное, чтобы администрации Джо Байдена было сложнее проводить политику в отношении Тегерана.

Иран пообещал отомстить за убийство физика-ядерщика.

Фото: Twitter/warragex