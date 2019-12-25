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В РАН прокомментировали убийство физика-ядерщика из Ирана
Сегодня, 12:37
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lesjasap

В РАН прокомментировали убийство физика-ядерщика из Ирана

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Эксперт уточнил, кто заинтересован в срыве ядерной программы в Иране.

В РАН прокомментировали убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде из Ирана. Об этом журналистам агентства "Говорит Москва" сообщил старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока  Владимир Сажин. По мнению доктора исторических наук, в гибели ученого заинтересованы различные силы. Он добавил, что Тегеран находится в сложной экономической и политической ситуации.

В Иране есть оппозиционные силы, которые борются с режимом, правда, они все работают в подполье...Конечно, можно говорить, что это каким-то образом связано, но это все идет внатяжку. Есть силы за границей Ирана, которые не хотят развития ядерного потенциала Ирана

Владимир Сажин, доктор исторических наук

Эксперт напомнил, что сейчас Дональд Трамп в последние недели управления Белым домом делает все возможное, чтобы администрации Джо Байдена было сложнее проводить политику в отношении Тегерана.

Иран пообещал отомстить за убийство физика-ядерщика.

Фото: Twitter/warragex

Теги: иран, ран, убийство, ученый
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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