С таким заявлением выступили советник верховного правителя и сам президент Ирана.

Иран пообещал отомстить за убийство физика-ядерщика. С соответствующим заявлением выступил советник верховного лидера страны Хоссейн Дехган. Чиновник уверен, что Тегеран не оставит безнаказанным гибель ученого, одного из создателей ядерной программы Мухсина Фахризаде. Спикер рассказал журналистам, что "мы обрушимся молнией на убийц мученика".

Наши враги знают о храбрости иранского народа, и это преступление не останется без ответа, который будет дан в нужное время Хасан Роухани, президент Ирана

Напомним, что в гибели физика-ядерщика Иран винит Израиль. Глава государства пообещал, что преступление не повлияет на развитие государственной ядерной программы. Постоянный представитель Тегерана при ООН Тахт-Раванчи предостерег Израиль и США от "авантюр" после убийства Фахризаде. Он добавил, что страна оставляет за собой право на защиту народа и национальных интересов.

Фото: Twitter/warragex