СМИ считают, что Мохсен Фахризаде убит при помощи SMASH Hopper.

В США назвали орудие убийства иранского физика-ядерщика. Журналисты издания The Drive уточнили, что ученый, возглавляющий секретную ядерную программу Тегерана, погиб в результате удара израильской системы SMASH Hopper. Она производится компанией Smart Shooter. Турель SMASH Hopper позволяет кроме дистанционного управления также ручное.

Таким образом, вполне возможно, что ударная группа могла установить дистанционно управляемую башню, такую как SMASH Hopper, в пикапе Nissan и управлять ею удаленно откуда-то поблизости материал The Drive

По данным авторов публикации, оружие сочетает в себе стрелковое с интеллектуальным прицелом SMASH 2000, а также дистанционно управляемую установку. Ее можно монтировать на штатив, наземную подставку или автомобиль. Прицел позволяет автоматически захватывать цели.

Парламент Ирана проголосовал за закон о повышении уровня обогащения урана.

Фото: Twitter/warragex