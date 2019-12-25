Решение принято в ускоренном порядке после убийства местного физика-ядерщика.

Парламент Ирана проголосовал за закон о повышении уровня обогащения урана. Об этом рассказали местные журналисты с телевещательной корпорации IRIB. Представители Меджлиса одобрили документ, который еще должен быть принят членами Совета стражей конституции Ирана.

Напомним, что 30 ноября Меджлис проголосовал за ускорение рассмотрения этого законопроекта. Такое решение было принято после убийства физика-ядерщика под Тегераном. Ученый руководил исследованиями по развитию государственной ядерной программы. Он также занимал пост в Минобороны страны.

Напомним, что принятый законопроект должен обязать правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20% процентов. Совместный всеобъемлющий план действий дает право Ирану обогащать уран до уровня не более 3,67 процентов в течение 15 лет. Также власти страны должны в течение года запустить в работу тысячу дополнительных центрифуг в Натанзе и Фордо. Там размещаются ядерные объекты страны.

Раскрыты возможные причины убийства иранского физика-ядерщика.

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