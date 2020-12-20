Нетаньяху заявил, что чувствует себя отлично. Он призвал граждан страны последовать его примеру.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о самочувствии после вакцинации от COVID-19. Об этом сказано в заявлении, которое распространила его канцелярия.

На следующий день после вакцинации премьер-министр открывал заседание кабинета министров. Он рассказал, как прошла вакцинация от коронавируса.

Я прекрасно себя чувствую. Я призываю всех граждан Израиля выйти и пройти вакцинацию. Если все мы или, по крайней мере, большинство из нас будут вакцинированы, мы победим болезнь. - Биньямин Нетаньяху, премьер-министр

Израильские власти и эксперты привлечены для предотвращения попадания в страну нового типа коронавирусной инфекции, выявленного в Великобритании. По словам премьера, у властей нет никаких сведений о том, что имеющаяся вакцина неэффективна против новой мутации. Пока ситуация улучшается. Нетаньяху уточнил, что власти внимательно следят за развитием событий. Премьер напомнил, что есть специальная правительственная комиссия. Она рассмотрит возможность предотвращения въезда иностранцев в Израиль из Британии и из ряда других стран, где сообщалось о появлении нового штамма коронавируса.

Ранее мы сообщили, что вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от коронавируса.

Видео: Youtube/IsraeliPM