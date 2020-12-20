Пенса и его жену посадили на стулья в зале с журналистами. Врач попросил подтвердить, что у них ранее не было аллергических реакций на вакцины.

Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от коронавируса. Также политика поддержала его супруга. Прямую трансляцию процедуры транслировал телеканал NBC News.

Пенс первым из американского руководства публично сделал прививку от коронавирусной инфекции. Перед этим для него провели консультацию и объяснили все детали о препарате. После короткого опроса врач сделал инъекции в левое плечо. Медик предупредил, что это только первая часть вакцинации. По его словам, рука может побаливать несколько дней. Через 21 день надо будет поставить второй укол. Процедура заняла несколько минут.

Я ничего не почувствовал. Хорошо сделано. Ценю вашу службу стране. - Майк Пенс, вице-президент США

Пенс подчеркнул, что был рад продемонстрировать процесс вакцинации. На его примере граждане увидят, что процедура прививания безопасна и эффективна. Пенс надеется, что эта неделя стала началом конца пандемии коронавируса.

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Видео: Youtube/NBC News