Харламов представил "полную версию" вопроса Шнурова Путину

Российский актёр кино и телевидения опубликовал видео, на котором музыкант обращался к президенту.

Российский шоумен Гарик Харламов высмеял один из вопросов лидера группы "Ленинград", генерального продюссера телеканала RTVi Сергея Шнурова, адресованный президенту Владимиру Путину. Об этом Харламов высказался в своем Instagram.

В "полной версии" вопроса Шнурова несколько раз звучал "звук цензуры", который обычно используют, чтобы скрыть мат. При этом, сам Шнуров, задавая вопрос президенту, не использовал ненормативную лексику.

Как простому русскому человеку, вот простому, ***, каких большинство, ***, описывать эту *** жизнь, не используя ненормативную лексику, ***? - сказано в "полной версии" вопроса

Большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась в четверг, 17 декабря. Шнуров обратился к Путину и задал ему два вопроса. Первый вопрос касался вмешательства русских хакеров, которые якобы помогли лидеру США Дональду Трампу выиграть выборы. Второй вопрос требовал уточнения президента, как можно простому человеку описывать жизнь, не используя при этом мат.

Ранее мы сообщили, что Пентагон опроверг сообщения о приостановке работы с командой Байдена.

Видео: Instagram/garikkharlamov