Пентагон опроверг сообщения о приостановке работы с командой Байдена

В Минобороны заверили, что ни разу не отменяли беседу с новым президентом.

Пентагон опроверг сообщения о приостановке работы с командой президента Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности министра обороны Криса Миллера на сайте ведомства.

Накануне портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что приостановлена работа Пентагона с представителями нового президента Джо Байдена. Это сделано по указанию Миллера. Позднее ведомство выпустило заявление, в котором сказано, что "Минобороны продолжит предоставлять всю необходимую поддержку команде инспекции". В ведомстве посчитали, что безопасность граждан важнее политических разногласий.

По состоянию на сегодня мы согласовали 139 собеседований с более чем 200 сотрудниками минобороны, 161 запрос информации и раскрыли тысячи страниц непубличных и секретных документов, больше, чем при прежних передачах дел. - сказано в заявлении

По словам Миллера, на предстоящее Рождество будет сделан взаимно согласованный перерыв. Затем работа будет продлена.

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