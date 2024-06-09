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Академик РАН Владимир Шевченко умер в Петербурге
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Академик РАН Владимир Шевченко умер в Петербурге

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Владимир Шевченко около 20 лет возглавлял Институт химии силикатов имени И. В. Гребенщикова РАН, он создал собственную научную школу.

В Петербурге скончался академик Российской академии наук Владимир Шевченко. Ученый стал автором многих открытий, которые обогатили науку. Велико значение его разработок для оборонной промышленности, рассказали в Смольном 14 мая. 

Владимир Шевченко около 20 лет возглавлял Институт химии силикатов имени И. В. Гребенщикова РАН, он создал собственную научную школу. Коллектив под его руководством сделал прорыв в современной неорганической химии. 

Талантливый ученый, человек, глубоко преданный нашему отечеству, он пользовался огромным уважением всех, с кем он работал, и кто его знал. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, ученикам.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: с балериной Аллой Осипенко простятся 15 мая. 

Фото: pxhere 

Теги: академик ран, ученый
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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