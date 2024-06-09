Академик РАН Владимир Шевченко умер в Петербурге

Владимир Шевченко около 20 лет возглавлял Институт химии силикатов имени И. В. Гребенщикова РАН, он создал собственную научную школу.

В Петербурге скончался академик Российской академии наук Владимир Шевченко. Ученый стал автором многих открытий, которые обогатили науку. Велико значение его разработок для оборонной промышленности, рассказали в Смольном 14 мая.

Владимир Шевченко около 20 лет возглавлял Институт химии силикатов имени И. В. Гребенщикова РАН, он создал собственную научную школу. Коллектив под его руководством сделал прорыв в современной неорганической химии.

Талантливый ученый, человек, глубоко преданный нашему отечеству, он пользовался огромным уважением всех, с кем он работал, и кто его знал. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, ученикам. Александр Беглов, губернатор Петербурга

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