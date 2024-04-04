С балериной Аллой Осипенко простятся в Петербурге 15 мая

Напомним, Алле Осипенко было 92 года, она является воспитанницей знаменитой Агриппины Вагановой.

Прощание с легендарной балериной Аллой Осипенко пройдет 15 мая. Отпевание состоится в Князь-Владимирском соборе на улице Блохина. Начало мероприятия запланировано на 12:00, артистку похоронят на Смоленском кладбище. Об этом пишет 78.ru.

Напомним, Алле Осипенко было 92 года, она является воспитанницей знаменитой Агриппины Вагановой. Балерина стала олицетворением высочайшего мастерства и эмоциональной глубины, проявляя исключительный талант во всех постановках. Особое внимание уделяли исполнению партии Клеопатры в постановке Игоря Чернышева "Антоний и Клеопатра", которое навсегда вошло в историю Михайловского театра.

После завершения сценической деятельности Алла Осипенко продолжила передавать мастерство молодым танцорам, работая постановщиком с ведущими солистами труппы.

Ранее мы рассказывали о том, что заслуженный работник физкультуры и спорта РФ Александр Бурцев скончался в Петербурге.

Фото: пресс-служба Михайловского театра