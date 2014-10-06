Заслуженный работник физкультуры и спорта РФ Александр Бурцев скончался в Петербурге

Александр Васильевич работал с 2018 года директором в Спортивной школе №1 Московского района.

В Петербурге ушел из жизни Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, полковник запаса Александр Бурцев. Ему было 63 года.

По информации городского комитета по физкультуре и спорту, Александр Васильевич работал с 2018 года директором в Спортивной школе №1 Московского района. Там он сформировал работоспособный коллектив: воспитанники становились победителями и призерами первенств и чемпионатов Петербурга, а также Всероссийских соревнований.

Кроме того, Александр Бурцев возглавлял региональное отделение общественной организации "Совет ветеранов спорта ЦСКА".

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам А. В. Бурцева. Светлая память об Александре Васильевиче, как о профессионале, преданном любимому делу, человеке, вызывающем уважение у всех, кому выпало знать и работать с ним, навсегда сохранится в наших сердцах. Пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что легенда мирового балета Алла Осипенко умерла в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга