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Заслуженный работник физкультуры и спорта РФ Александр Бурцев скончался в Петербурге
Сегодня, 18:52
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Заслуженный работник физкультуры и спорта РФ Александр Бурцев скончался в Петербурге

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Александр Васильевич работал с 2018 года директором в Спортивной школе №1 Московского района.

В Петербурге ушел из жизни Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, полковник запаса Александр Бурцев. Ему было 63 года. 

По информации городского комитета по физкультуре и спорту, Александр Васильевич работал с 2018 года директором в Спортивной школе №1 Московского района. Там он сформировал работоспособный коллектив: воспитанники становились победителями и призерами первенств и чемпионатов Петербурга, а также Всероссийских соревнований. 

Кроме того, Александр Бурцев возглавлял региональное отделение общественной организации "Совет ветеранов спорта ЦСКА". 

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам А. В. Бурцева. Светлая память об Александре Васильевиче, как о профессионале, преданном любимому делу, человеке, вызывающем уважение у всех, кому выпало знать и работать с ним, навсегда сохранится в наших сердцах. 

Пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что легенда мирового балета Алла Осипенко умерла в Петербурге. 

Фото: пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга 

Теги: александр бурцев, физкультура и спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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