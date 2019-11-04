Легенда мирового балета Алла Осипенко умерла в Петербурге

Воспитанница знаменитой Агриппины Вагановой, Осипенко стала олицетворением высочайшего мастерства и эмоциональной глубины, проявляя исключительный талант как в классических постановках, так и в экспериментальных работах хореографов Леонида Якобсона, Юрия Григоровича и Бориса Эйфмана.

В понедельник, 12 мая, в возрасте 92-х лет скончалась выдающаяся фигура мирового балета — Алла Осипенко. Об этом проинформировал spb.aif.ru, ссылаясь на пресс-службу Михайловского театра, в котором завершилась последняя трудовая деятельность примы.

В своем заявлении театр подчеркнул, что искусство Осипенко выходило далеко за рамки обычного танца, превращаясь в поэзию движения. Воспитанница знаменитой Агриппины Вагановой, Осипенко стала олицетворением высочайшего мастерства и эмоциональной глубины, проявляя исключительный талант как в классических постановках, так и в экспериментальных работах хореографов Леонида Якобсона, Юрия Григоровича и Бориса Эйфмана.

Особое внимание уделено исполнению ею партии Клеопатры в постановке Игоря Чернышёва "Антоний и Клеопатра", которое навсегда вошло в историю Михайловского театра. После окончания сценической деятельности Осипенко продолжила передавать своё мастерство молодым танцорам, работая репетитором-постановщиком с ведущими солистами труппы.

Коллеги и ученики вспоминают Осипенко как символ классического петербургского балета, источник вдохновения и пример безупречного профессионализма. Её вклад в развитие искусства останется в сердцах зрителей и последователей. Подробности организации церемониала прощания будут опубликованы позднее.

Ранее мы сообщили о том, что умерла петербургская журналистка Ирина Панкратова.

Главное фото: Сайт Михайловского театра