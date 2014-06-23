Умерла петербургская журналистка Ирина Панкратова

Ей было 38 лет.

На 39-м году жизни ушла из жизни журналистка Ирина Панкратова, известная своей работой в изданиях The Bell*, "Деловой Петербург" и РБК. Как сообщила основательница The Bell* Елизавета Осетинская**, последние несколько месяцев Панкратова боролась с тяжелым заболеванием.

По данным Lenizdat, журналистка узнала о диагнозе в конце 2024 года и проходила лечение в немецкой клинике при поддержке фонда AdVita — Германия.

Панкратова окончила факультет журналистики СПбГУ в 2008 году. Ее профессиональный путь начался в петербургских СМИ - "Петербургский листок", ОК-ИНФОРМ, журнал "Консерватор". Позже она работала корреспондентом "Делового Петербурга" и московской редакции журнала РБК.

* признано СМИ-иноагентом и внесено в реестр Минюста РФ

** признана иностранным агентом и внесена в реестр Минюста РФ

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге скончалась градозащитница Марианна Гусева.

Фото: ВКонтакте / Ирина Панкратова