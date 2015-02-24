Омбудсмен Петербурга оценил число участников митинга как минимум в 7 тысяч человек

Задержанными оказались более тысячи человек.

В несогласованной протестной акции 31 января в Петербурге, по предварительным данным, участвовали не менее 7 тысяч человек, более тысячи из них были задержаны. Такую информацию накануне вечером предоставил аппарат уполномоченного по правам человека Александра Шишлова.

В Петербурге 31 января были как нарушения со стороны участников акции, в том числе – случаи применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, так и нарушения прав человека сотрудниками правоохранительных органов. Александр Шишлов, омбудсмен

Петербургские суды до 3:00 рассматривали десятки материалов в отношении задержанных, более 40 человек были арестованы на срок до 15 суток.

Фото: Piter.tv