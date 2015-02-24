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Омбудсмен Петербурга оценил число участников митинга как минимум в 7 тысяч человек
Сегодня, 8:28
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nastya960

Омбудсмен Петербурга оценил число участников митинга как минимум в 7 тысяч человек

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Задержанными оказались более тысячи человек.

В несогласованной протестной акции 31 января в Петербурге, по предварительным данным, участвовали не менее 7 тысяч человек, более тысячи из них были задержаны. Такую информацию накануне вечером предоставил аппарат уполномоченного по правам человека Александра Шишлова.

В Петербурге 31 января были как нарушения со стороны участников акции, в том числе – случаи применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, так и нарушения прав человека сотрудниками правоохранительных органов.

Александр Шишлов, омбудсмен

Петербургские суды до 3:00 рассматривали десятки материалов в отношении задержанных, более 40 человек были арестованы на срок до 15 суток.

Фото: Piter.tv

Теги: александр шишлов, митинг, навальны
Категории: Лента новостей,

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