Франция сможет обезопасить политических гостей.

Песков уверен, что протесты в Париже не повлияют на проведение саммита. Пресс-секретарь президента РФ уверен, что французские власти обеспечат безопасность. Они смогут создать необходимые условия для "нормандского формата". Об этом сообщили "РИА Новости".

В данном случае мы бы не преувеличивали какую-либо опасность или еще что-то прокомментировал спикер

Напомним, что главы Франции, Германии, Украины и России встретятся 9 декабря. Лидеры стран обсудят вопросы, связанные с минскими соглашениями. Сейчас же в Париже проходит забастовка из транспортников, медперсонала и учителей. Население недовольно пенсионной реформой, которая лишит некоторые категории граждан привилегий.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль отметил необходимость нового ДРСМД с участием большинства стран.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News