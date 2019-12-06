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Песков уверен, что протесты в Париже не повлияют на проведение саммита

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Франция сможет обезопасить политических гостей.

Песков уверен, что протесты в Париже не повлияют на проведение саммита. Пресс-секретарь президента РФ уверен, что французские власти обеспечат безопасность. Они смогут создать необходимые условия для "нормандского формата". Об этом сообщили "РИА Новости".

В данном случае мы бы не преувеличивали какую-либо опасность или еще что-то 

прокомментировал спикер

Напомним, что главы Франции, Германии, Украины и России встретятся 9 декабря. Лидеры стран обсудят вопросы, связанные с минскими соглашениями. Сейчас же в Париже проходит забастовка из транспортников, медперсонала и учителей. Население недовольно пенсионной реформой, которая лишит некоторые категории граждан привилегий.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль отметил необходимость нового ДРСМД с участием большинства стран.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News

Теги: дмитрий песков, кремль, нормандский саммит, нормандский формат, париж
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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