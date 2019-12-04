В договор надо включить Китай и страны Западной Европы.

Кремль отметил необходимость нового ДРСМД с участием большинства стран. Россия согласна с Китаем в том, что необходимо создать новое соглашение взамен утраченного. К нему следует подключить как можно больше государств. Об этом сообщили "РИА Новости".

Дмитрий Песков добавил, что накануне Трамп повторил то, что ранее уже неоднократно заявлялось. Ранее политик говорил, что у него есть сведения о том, что Китай не против присоединиться. Тогда информация сразу же была опровергнута из Пекина.

Если говорить о руинах ДРСМД, то нельзя ставить вопрос только об участии Пекина. В первую очередь, наверное, нужно говорить о странах Западной Европы напомнил спикер

В Кремле не собираются ограничиваться одним КНР, а будут агитировать и другие страны. Речь идет в первую очередь о тех территориях, на которых располагаются ракеты средней и меньшей дальности.

Ранее Piter.tv писал о том, что США хотят заключить сделку по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.