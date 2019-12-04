Меркель объяснила высылку российских дипломатов из Германии

Она заявила, что это решение будет обсуждаться с Путиным.

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила высылку российских дипломатов. Она заявила, что это решение было принято из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом пишет ТАСС.

Меркель отметила, что планирует обсудить высылку дипломатов из Берлина с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе "нормандского саммита", который должен пройти 9 декабря.

В МИД России назвали это решение "безосновательным и недружественным". В отношении Германии будут предприняты ответные меры.

23 августа в Берлине убили гражданина Грузии, чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Немецкие власти заявили, что убийство могли совершить по заказу госорганов России или Чечни.

Ранее мы писали, что Ангела Меркель упала со сцены в Берлине.

Видео: YouTube / Guardian News, Global Citizen, Daily Mail